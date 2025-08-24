Три попытки эвакуации. Как в Кыргызстане пытались спасти российскую альпинистку, застрявшую на пике Победы

В Кыргызстане предприняли три попытки спасти российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая застряла со сломанной ногой на семитысячнике - пике Победы. Операция по эвакуации спортсменки приостановлена из-за тяжелых погодных условий. По предварительным данным федерации альпинизма Кыргызстана, Наговицына не выжила.

Российская альпинистка Наталья Наговицына провела десять суток на пике Победы — на высоте 7150 метров над уровнем моря. Спортсменка сломала ногу при попытке спуска с пика и застряла на вершине горы.

23 августа спасательные работы полностью приостановлены в связи с резким ухудшением погодных условий, сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

Таким образом завершилась третья попытка эвакуации спортсменки. Группе спасателей-альпинистов из Кыргызстана и Бурятии пришлось развернуться с подъема на пик в связи с ухудшением состояния главы отряда.

«Спасательная группа, которая направилась 19 августа на пик Победы, была доставлена ​​вертолетом на южную базу „Энильчек“ на высоте 4 050 метров, а руководитель спасательной группы, получивший травму спины, был размещен в лагере "Каркыра". Сегодня его перевезут в Бишкек», — уточнили в пресс-службе МЧС.

Глава федерации альпинизма Кыргызстана Эдуард Кубатов рассказал Би-би-си, что у главы спасательной группы, альпиниста Виталия Акимова, обострились боли в спине на высоте 6500 метров. Спасателям пришлось развернуться и спуститься на безопасную высоту.

От Наговицыной нет никаких известий с 19 августа, когда дрон в последний раз заснял ее живой. Специалисты говорят, что к 23 августа «с высокой вероятностью» альпинистка скончалась.

«Из-за тяжелых погодных условий альпинисты не могут подобраться к Наговицыной. Она уже более девяти суток находится на высоте семи тысяч метров. Это практически несовместимо с нормальной жизнедеятельностью, потому что на этой высоте организм начинает умирать на 10% ежедневно из-за истощения и потери сил», — пояснил Кубатов.

Пик Победы — самая высокая вершина в Кыргызстане и наивысшая точка горной системы Тянь-Шань, ее высота составляет 7 439 метров. Пик расположен в Иссык-Кульской области к востоку от одноименного озера.

Восхождение на пик занимает более трех недель — альпинистам необходимо пройти акклиматизацию и преодолеть путь самостоятельно, начав с высоты в 4 тысячи метров. Во время восхождения на пути установлены четыре базовых лагеря, последний находится на высоте 6400 метров.

На пике Победы очень ветренная погода с интенсивными снегопадами, а температура воздуха не поднимается выше -20 градусов. Сезон восхождения на пик длится с начала июля до конца августа.

Погибший муж

О том, что 47-летняя альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы, стало известно 17 августа. Сообщалось, что спортсменка сломала ногу 12 августа и осталась без еды в ожидании помощи. Напарник оказал ей первую помощь и спустился за подмогой в лагерь.

Сын альпинистки Михаил Наговицын рассказал Ren TV, что спортсменка решила покорить сложную вершину и вписать ее в свой актив.

«Не знаю подробностей, но группа [для восхождения на пик], естественно, была — никто не ходит в горы в одиночку, просто так получилось», — сказал мужчина.

Он добавил, что покорение вершин — это «просто хобби» его родителей. Его отец, альпинист Сергей Наговицын, погиб во время восхождения на другую опасную вершину в августе 2021 года.

Супруги Наговицыны — опытные альпинисты. Они пытались вместе покорить еще один пик на Тянь-Шане – Хан-Тенгри высотой почти в 7 тысяч метров над уровнем моря. Во время восхождения, на высоте 6900 метров, у Сергея случился инсульт, его парализовало. Спасатели рекомендовали Наталье Наговицыной оставить мужа и спускаться самостоятельно. Она отказалась это сделать, привязала его к себе, отпаивала чаем, пытаясь согреть.

Когда спасатели добрались до супружеской пары, альпинист был мертв. Через год Наталья покорила пик Хан-Тенгри, где установила памятную табличку в честь Сергея.

В десятке самых сложных вершин

Немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья, которые были на этом же маршруте, дважды пытались самостоятельно спустить ее с семитысячника.

Спортсменам не хватило сил на спуск раненой женщины. Они оставили Наговицыной спальник, горелку, еду и газовый баллон. Зигмунд и Синигалья получили обморожение конечностей и им пришлось спуститься с пика за помощью. Через два дня после происшествия итальянец погиб — предположительно от отека мозга.

Глава федерации альпинизма Кыргызстана отметил, что для спуска человека с высоты семи тысяч метров необходимо задействовать силы и ресурсы от семи до 10 альпинистов.

«Пик Победы входит в десятку самых сложных вершин мира. [...] У пика плохая статистика — почти 30% смертности [среди альпинистов], это один из самых высоких показателей в мире, наравне с горой Аннапурной [в Гималаях]. Ежегодно там погибают люди, ежегодно там проходят спасательные операции», — рассказал Кубатов в интервью Би-би-си.

Пострадали сами спасатели

16 августа была предпринята еще одна попытка эвакуации раненой альпинистки — с участием властей Кыргызстана. Экипаж Минобороны с российскими альпинистами вылетел на вертолете Ми-8 для спасения пострадавших — Наговицыной, а также альпиниста из Германии и еще одного российского альпиниста, который также получил травму при спуске.

Но спасатели смогли забрать только немецкого и российского спортсменов, потому что они находились на доступной для вертолета высоте. Спасатели не смогли подняться к Наговицыной, поскольку сами попали в аварию.

Вертолет со спасателями совершил жесткую посадку на высоте более 4 тысяч метров из-за сложных погодных условий. Находившиеся на борту экипаж и спасатели получили различные травмы, среди пострадавших и альпинист Виталий Акимов, который позже возглавил следующую спасательную операцию.

Для эвакуации пострадавших альпинистов и спасателей вызвали другой вертолет — Ми-17. Раненых альпинистов, россиянина и немца Гюнтера Зигмунда, доставили в больницу в Бишкеке. По данным федерации альпинизма, состояние Зигмунда оценивается как тяжелое.

После того как дрон заснял Наговицыну живой 19 августа, спасательная группа из кыргызстанских и российских альпинистов выдвинулась на пик пешим ходом, чтобы спустить спортсменку. Предполагалось, что они достигнут ее за три-четыре дня.

Примерно в этот же период началась масштабная эвакуация других альпинистов с пиков Победы и Хан-Тенгри. В Минобороны Кыргызстана уточняли, что из-за ухудшения погодных условий эвакуировали 62 альпиниста, а также туристов и спасателей. К эвакуации привлекли два вертолета, которые совершили шесть вылетов в эпицентр.

Министерство отчитывалось, что из лагеря «Северный Энильчек» эвакуированы 30 человек — граждане Великобритании, Китая, Казахстана, России и Кыргызстана, а также спущено тело гражданина России Алексея Ермакова, погибшего 16 августа в районе пика Хан-Тенгри.

Часть пострадавших направили в медицинские учреждения Бишкека.

«Спасение альпинистов — дело рук самих альпинистов»

Эдуард Кубатов, президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Кыргызстана, рассказал о сложностях при эвакуации Наговицыной и других людей с подобной высоты.

«Вертолет может забрать с 4,5-5 тысяч метров с пика Победы, до пяти тысяч метров нужно спасателям сначала подняться к ней, а потом спустить ее до 5 тысяч метров. Только после этого к спасательной операции может подключиться вертолет», — пояснил Кубатов.

Он добавил, что в спасательных операциях активно участвуют сами альпинисты, которые акклиматизированы к высоте в несколько тысяч метров над уровнем моря.

«Альпинистов не спасают ни МЧС, ни Минобороны, потому что на этой высоте их могут спасти только сами альпинисты. На пик Победы не идут новобранцы или альпинисты с малым опытом, многие знают, что это очень сложная гора. Играть со смертью здесь не нужно, поэтому туда идут очень сильные альпинисты. Лука [погибший итальянец] был сильным альпинистом, но он не выдержал», — сказал Кубатов.

Глава федерации признал, что альпинизм — это тяжелый спорт, с высоким риском для жизни, а также очень затратный во всех отношениях — материальном, финансовом и ресурсном.

В МЧС Кыргызстана рассказали, что ведомство не имеет статистики по смертности альпинистов, погибших в горах при восхождении и спуске. По подсчетам самих альпинистов, с 1955 по 2017 года на пике Победы погибло 70 человек.

