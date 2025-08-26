jitsu gif
    "Мама жива": сын застрявшей в горах Кыргызстана альпинистки просит возобновить ее поиски

    Опубликовано:

    Наталья Наговицына.
    Наталья Наговицына. Фото: https://t.me/ENews112

    Михаил Наговицин, сын застрявшей с 12 августа в горах Кыргызстана альпинистки Натальи Наговициной, опубликовал в соцсети пост с просьбой возобновить ее поиски, передает NUR.KZ.

    Публикация появилась в аккаунте Михаила Наговицина в соцсети "ВКонтакте".

    "Моя мама опытный альпинист, имеет 2 спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой.

    На видео, полученном мной от maga.fpv, отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива", - пишет Михаил.

    По его словам, согласно прогнозам, благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток. По истечении этого времени проведение спасательной операции может стать невозможным.

    В связи с чем сын альпинистки обратился к председателю Следственного комитета РРФ, Генеральному прокурору РФ, МИД России, а также послу РФ в Кыргызской Республике с просьбой оказать содействие в организации аэровидеосъемки района Пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что Наговицина жива, и в случае подтверждения этого организовать спасательную операцию.

    Напомним, в Кыргызстане предприняли три попытки спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая застряла со сломанной ногой на семитысячнике - пике Победы. Операция по эвакуации спортсменки приостановлена из-за тяжелых погодных условий. По предварительным данным федерации альпинизма Кыргызстана, Наговицина не выжила.

