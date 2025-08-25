В Астане эвакуируют жителей высотки из-за пожара (видео)
В Астане произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома по улице Д. Конаева - возгорание локализовано, проводится эвакуация жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в эти минуты столичные огнеборцы локализовали возгорание в одной из квартир многоэтажного дома по улице Д.Конаева.
Информация о пострадавших и жертвах не поступала. Идет эвакуация жителей.
Новость дополняется.
Добавим, сегодня днем 50 пожарных и 4 спецмашины тушили пожар в частном секторе Алматы.
Вчера вечером легковой автомобиль загорелся во дворе одного из домов в 30 микрорайоне Актау - в машине был установлен газовый баллон. Прибывшие на место пожарные полностью потушили огонь. Причины случившегося выясняют.
Крупный пожар произошел на складе в Туркестанской области - площадь возгорания составила 1000 кв. м. Больше 50 человек боролись с огнем.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
