В Астане эвакуируют жителей высотки из-за пожара (видео)

В Астане произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома по улице Д. Конаева - возгорание локализовано, проводится эвакуация жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в эти минуты столичные огнеборцы локализовали возгорание в одной из квартир многоэтажного дома по улице Д.Конаева.

Информация о пострадавших и жертвах не поступала. Идет эвакуация жителей.

Новость дополняется.

Добавим, сегодня днем 50 пожарных и 4 спецмашины тушили пожар в частном секторе Алматы.

Вчера вечером легковой автомобиль загорелся во дворе одного из домов в 30 микрорайоне Актау - в машине был установлен газовый баллон. Прибывшие на место пожарные полностью потушили огонь. Причины случившегося выясняют.

Крупный пожар произошел на складе в Туркестанской области - площадь возгорания составила 1000 кв. м. Больше 50 человек боролись с огнем.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

