Крупный пожар произошел на складе в Туркестанской области (видео)
Опубликовано:
Крупный пожар произошел на складе в Туркестанской области - площадь возгорания составила 1000 кв. м. Больше 50 человек боролись с огнем, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в селе Аксукент Сайрамского района Туркестанской области происходило горение склада.
"К моменту прибытия первых подразделений пожар имел развившуюся форму и было частичное обрушение межэтажного перекрытия. Огнеборцы работали по повышенному рангу пожара", - заявили в МЧС.
На месте пожара был создан штаб пожаротушения.
Отмечается, что тушение осложнялось большой горючей нагрузкой, тепловым излучением и сильным задымлением.
Для тушения пожара было задействовано несколько водяных стволов, в том числе с использованием автолестницы.
В ликвидации были задействованы около 55 человек и 19 единиц техники ДЧС, МИО и ДП.
Причина пожара устанавливается.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
