Крупный пожар произошел на складе в Туркестанской области (видео)

Крупный пожар произошел на складе в Туркестанской области - площадь возгорания составила 1000 кв. м. Больше 50 человек боролись с огнем, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в селе Аксукент Сайрамского района Туркестанской области происходило горение склада.

"К моменту прибытия первых подразделений пожар имел развившуюся форму и было частичное обрушение межэтажного перекрытия. Огнеборцы работали по повышенному рангу пожара", - заявили в МЧС.

На месте пожара был создан штаб пожаротушения.

Отмечается, что тушение осложнялось большой горючей нагрузкой, тепловым излучением и сильным задымлением.

Для тушения пожара было задействовано несколько водяных стволов, в том числе с использованием автолестницы.

В ликвидации были задействованы около 55 человек и 19 единиц техники ДЧС, МИО и ДП.

Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.