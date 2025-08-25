Огонь может перекинуться на соседние дома: пожар тушат в частном секторе в Алматы (видео)

В Алматы в Алмалинском районе, на улице Варламова, пожарные ликвидируют загорание, охватившее частный дом. Отмечается угроза распространения огня, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в ДЧС Алматы.

"25 августа в Алмалинском районе, на улице Варламова, силы и средства ДЧС ликвидируют загорание, охватившее частный дом, создалась угроза распространения огня на соседние строения.

Организована бесперебойная подача воды, ближайший водоисточник (пожарный гидрант) расположен всего на расстоянии 100 метров. На место происшествия направлено 50 человек личного состава и 4 единицы техники.

Принятыми мерами по пожару достигнута локализация в 15:48. Сложность тушения пожара заключалась в сложных конструктивных особенностях строений, вплотную застроенных друг другу", - сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.

Добавим, в Сети появились видео очевидцев с места событий.

Напомним, вчера вечером легковой автомобиль загорелся во дворе одного из домов в 30 микрорайоне Актау - в машине был установлен газовый баллон. Прибывшие на место пожарные полностью потушили огонь. Причины случившегося выясняют.

Крупный пожар произошел на складе в Туркестанской области - площадь возгорания составила 1000 кв. м. Больше 50 человек боролись с огнем.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

