Машина загорелась во дворе дома в Актау (фото)
Опубликовано:
Легковой автомобиль загорелся во дворе одного из домов в 30 микрорайоне Актау - в машине был установлен газовый баллон, передает издание "Лада".
Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного 24 августа в 21:44, сообщили в ДЧС региона.
Как уточнили пожарные, произошло возгорание автомобиля марки Hyundai Accent.
Оказалось, что в автомобиле был установлен газовый баллон объемом 60 литров. Прибывшие на место пожарные полностью потушили огонь.
Причины случившегося выясняют.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
