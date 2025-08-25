Машина загорелась во дворе дома в Актау (фото)

Легковой автомобиль загорелся во дворе одного из домов в 30 микрорайоне Актау - в машине был установлен газовый баллон, передает издание "Лада".

Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного 24 августа в 21:44, сообщили в ДЧС региона.

Как уточнили пожарные, произошло возгорание автомобиля марки Hyundai Accent.

Оказалось, что в автомобиле был установлен газовый баллон объемом 60 литров. Прибывшие на место пожарные полностью потушили огонь.

Причины случившегося выясняют.

Пожар. Фото: lada.kz

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

