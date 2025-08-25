ЧП с поездами в Ұлытау: несколько человек получили травмы
Столкновение едва не произошло на ж/д путях в Ұлытау: пассажирский экстренно затормозил из-за грузового вагона, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
По информации компании, 24 августа в 21:38 на перегоне Кызылжар - Туйемойнак (участок Жарык – Жезказган) машинист пассажирского поезда №107 сообщением "Жезказган - Астана" применил экстренное торможение в связи с нахождением на пути грузового вагона.
"Благодаря оперативным и профессиональным действиям локомотивной бригады удалось избежать значительных последствий, однако произошло жесткое сцепление. Жертв нет, некоторые пассажиры получили легкие травмы в результате резкого торможения".
Поезд возобновил движение в 23:14.
Как сообщили в КТЖ, повреждений железнодорожной инфраструктуры и локомотива не зафиксировано.
"Причины происшествия расследуются. Для установления обстоятельств на место выехала комиссия во главе с заместителем председателя правления", - добавили в компании.
