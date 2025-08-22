Авто взорвалось у пятиэтажного дома в Шахтинске: огонь перекинулся на балконы

В Шахтинске загорелся и взорвался легковой автомобиль. Огонь перекинулся на балконы ближайшей пятиэтажки. Спасатели эвакуировали 10 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня на улице Мичурина в Шахтинске возле жилого дома загорелся легковой автомобиль.

В результате пожара произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего огонь распространился на балконы 2 и 3 этажей пятиэтажного жилого дома.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС. Они эвакуировали 10 человек по лестничному маршу.

Площадь возгорания составила около 15 кв.м. Пострадавших не было. Пожар полностью ликвидировали.

