Вынесли на руках: мужчину спасли из горящей квартиры в Усть-Каменогорске (видео)

35-летнего мужчину на руках вынесли из квартиры во время пожара в жилом доме в Усть-Каменогорске, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство по ЧС.

Сообщается, что очевидцы заметили дым из квартиры на третьем этаже в многоэтажке, расположенной по ул. А.Кашаубаева и вызвали спасателей.

"Прибывшие подразделения ДЧС проникли в жилое помещение, где горела мебель на площади 2 кв.м. В целях безопасности из задымленного подъезда по лестничному маршу эвакуировано 9 жителей", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в МЧС, з охваченной сильным дымом квартиры спасатели вынесли на руках мужчину, 1990 года рождения, которого передали врачам Центра медицины катастроф МЧС РК.

После оказания помощи пострадавший был госпитализирован в медучреждение.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

