Вынесли на руках: мужчину спасли из горящей квартиры в Усть-Каменогорске (видео)
35-летнего мужчину на руках вынесли из квартиры во время пожара в жилом доме в Усть-Каменогорске, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство по ЧС.
Сообщается, что очевидцы заметили дым из квартиры на третьем этаже в многоэтажке, расположенной по ул. А.Кашаубаева и вызвали спасателей.
"Прибывшие подразделения ДЧС проникли в жилое помещение, где горела мебель на площади 2 кв.м. В целях безопасности из задымленного подъезда по лестничному маршу эвакуировано 9 жителей", - сообщили в ведомстве.
Как отметили в МЧС, з охваченной сильным дымом квартиры спасатели вынесли на руках мужчину, 1990 года рождения, которого передали врачам Центра медицины катастроф МЧС РК.
После оказания помощи пострадавший был госпитализирован в медучреждение.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
