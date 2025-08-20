Пожилая женщина попала в больницу в результате пожара в Алматы (видео)
Опубликовано:
Пожилую женщину, которая надышалась дыма, пришлось выносить на руках из дома, где произошел пожар. Алматинка попала в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Сегодня ночью в двух этажном жилом доме по пр. Н.Назарбаева в Бостандыкском районе Алматы произошло горение квартиры на первом этаже - всего в доме расположены восемь квартир.
В ходе тушения спасателями МЧС по лестничному маршу спасены две женщины, 1971 и 1947 годов рождения.
Отмечается, что бабушку, надышавшуюся продуктами горения огнеборцам пришлось выносить на руках.
Сейчас пострадавшая находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.
"Пожар был оперативно ликвидирован на площади 30 кв.м. без последующего распространения на другие квартиры", - сообщили в МЧС.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности при эвакуации:
- Не паникуйте, сохраняйте спокойствие;
- Не оставляйте без присмотра детей;
- Покиньте здание согласно плану эвакуации, или сразу устремляйтесь к известному Вам выходу;
- Не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестницам, не поднимайтесь на более высокие этажи;
- Проходя по задымлённым участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить ткань водой;
- Опуститесь как можно ниже – внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу-вверх.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2277432-pozhilaya-zhenshchina-popala-v-bolnicu-v-rezultate-pozhara-v-almaty-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах