Пожилая женщина попала в больницу в результате пожара в Алматы (видео)

Пожилую женщину, которая надышалась дыма, пришлось выносить на руках из дома, где произошел пожар. Алматинка попала в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Сегодня ночью в двух этажном жилом доме по пр. Н.Назарбаева в Бостандыкском районе Алматы произошло горение квартиры на первом этаже - всего в доме расположены восемь квартир.

В ходе тушения спасателями МЧС по лестничному маршу спасены две женщины, 1971 и 1947 годов рождения.

Отмечается, что бабушку, надышавшуюся продуктами горения огнеборцам пришлось выносить на руках.

Сейчас пострадавшая находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

"Пожар был оперативно ликвидирован на площади 30 кв.м. без последующего распространения на другие квартиры", - сообщили в МЧС.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности при эвакуации:

Не паникуйте, сохраняйте спокойствие;

Не оставляйте без присмотра детей;

Покиньте здание согласно плану эвакуации, или сразу устремляйтесь к известному Вам выходу;

Не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестницам, не поднимайтесь на более высокие этажи;

Проходя по задымлённым участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить ткань водой;

Опуститесь как можно ниже – внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу-вверх.

