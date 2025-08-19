Пожар охватил сразу восемь домов в Актюбинской области (фото)
Опубликовано:
В селе Алия Кобдинского района Актюбинской области произошел пожар, который охватил восемь частных домов. В ликвидации ЧП задействовали больше 180 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщили в Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям, на территории восьми частных домов огонь охватил траву и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям сельских спасателей распространение огня на жилые дома было предотвращено, спасено 16 домов. Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что для тушения загорания было привлечено 188 человек и 25 единиц техники МЧС, МИО, ДП, воинской части 20982 и 4 пожарных постов.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Напомним, 30 человек вышли на улицу из-за пожара в Астане - загорелись жировые отложения в кухонной вытяжке одного из ресторанов.
На прошлой неделе пожар произошел в Алматы - возгорание случилось в жилом доме в Жетысуском районе. Спасатели провели эвакуацию.
А в Шымкенте ночью тушили пожар в здании акимата Абайского района - там горела крыша. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина возгорания выясняется.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2276970-pozhar-ohvatil-srazu-vosem-domov-v-aktyubinskoy-oblasti-foto/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах