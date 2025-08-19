Пожар охватил сразу восемь домов в Актюбинской области (фото)

В селе Алия Кобдинского района Актюбинской области произошел пожар, который охватил восемь частных домов. В ликвидации ЧП задействовали больше 180 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям, на территории восьми частных домов огонь охватил траву и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям сельских спасателей распространение огня на жилые дома было предотвращено, спасено 16 домов. Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован", - рассказали в ведомстве.

Пожарный. Фото: МЧС РК

Спецтехника. Фото: МЧС РК

Отмечается, что для тушения загорания было привлечено 188 человек и 25 единиц техники МЧС, МИО, ДП, воинской части 20982 и 4 пожарных постов.

Пожарные. Фото: МЧС РК

Погрузчик. Фото: МЧС РК

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, 30 человек вышли на улицу из-за пожара в Астане - загорелись жировые отложения в кухонной вытяжке одного из ресторанов.

На прошлой неделе пожар произошел в Алматы - возгорание случилось в жилом доме в Жетысуском районе. Спасатели провели эвакуацию.

А в Шымкенте ночью тушили пожар в здании акимата Абайского района - там горела крыша. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина возгорания выясняется.

