Автомобиль загорелся на оживленной дороге в Алматы (видео)
Опубликовано:
В Алматы в районе одного из рынков загорелся легковой автомобиль. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь за четыре минуты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
В Telegram-канале kris_p_almata опубликовали несколько видео очевидцев ЧП, которое произошло сегодня, 13 августа, на дороге рядом с оптово-розничным рынком "Алтын Орда". На кадрах видно горящий автомобиль и клубы черного дыма. В это время на дороге зафиксировано активное движение машин.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы, где сообщили, что пожарные в 11:11 выехали на улицу Ташкентский тракт Алатауского района.
"По прибытии в 11:22 установлено горение открытым пламенем автомашины марки Mercedes-Benz-С (газ-бензин) на площади 6 кв.м. В 11:26 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается", - рассказали в ДЧС.
Отмечается, что на место происшествия выезжали 12 человек личного состава и 2 единицы техники.
Ранее в МЧС рассказали, что делать, если загорелся автомобиль:
- Не паникуйте;
- Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
- Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
- Позвоните по номеру “112”;
- Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
- При попытке потушить огонь нельзя поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
- Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.
Напомним, ранее в Костанайской области полицейские предотвратили возгорание автомобиля, который загорелся рядом со зданием районной больницы.
До этого в Бостандыкском районе Алматы произошло возгорание автомобилей, которые находились на территории ЖК "Аэлита".
Кроме того, в конце июля в Сети появились сообщения о взрыве, который якобы произошел на участке улиц Толе би и Айтиева в Алматы. В ДЧС объяснили, что речь шла о загоревшемся грузовом автомобиле.
