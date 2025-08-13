Автомобиль загорелся на оживленной дороге в Алматы (видео)

В Алматы в районе одного из рынков загорелся легковой автомобиль. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь за четыре минуты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

В Telegram-канале kris_p_almata опубликовали несколько видео очевидцев ЧП, которое произошло сегодня, 13 августа, на дороге рядом с оптово-розничным рынком "Алтын Орда". На кадрах видно горящий автомобиль и клубы черного дыма. В это время на дороге зафиксировано активное движение машин.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы, где сообщили, что пожарные в 11:11 выехали на улицу Ташкентский тракт Алатауского района.

"По прибытии в 11:22 установлено горение открытым пламенем автомашины марки Mercedes-Benz-С (газ-бензин) на площади 6 кв.м. В 11:26 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается", - рассказали в ДЧС.

Отмечается, что на место происшествия выезжали 12 человек личного состава и 2 единицы техники.

Ранее в МЧС рассказали, что делать, если загорелся автомобиль:

Не паникуйте;

Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;

Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);

Позвоните по номеру “112”;

Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;

При попытке потушить огонь нельзя поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;

Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

Напомним, ранее в Костанайской области полицейские предотвратили возгорание автомобиля, который загорелся рядом со зданием районной больницы.

До этого в Бостандыкском районе Алматы произошло возгорание автомобилей, которые находились на территории ЖК "Аэлита".

Кроме того, в конце июля в Сети появились сообщения о взрыве, который якобы произошел на участке улиц Толе би и Айтиева в Алматы. В ДЧС объяснили, что речь шла о загоревшемся грузовом автомобиле.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.