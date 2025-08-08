Вертолет столкнулся с линией электропередач и баржей в США: несколько человек погибли

В США вертолет столкнулся с баржей на реке Миссисипи, произошел взрыв. На данный момент подтверждена гибель как минимум двух человек, передает NUR.KZ.

По данным New York Post, как минимум два человека погибли в результате столкновения вертолета с баржей на реке Миссисипи.Сообщается, что ЧП произошло между Иллинойсом и Миссури.

По данным очевидцев, вертолет сначала упал, а затем загорелся. После крушения на месте происшествия были видны огромные клубы черного дыма, поднимающиеся над баржей.

По информации Independent, Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что на борту вертолета находились два человека, их гибель также официально подтверждена. Началось расследование причин трагедии.

Также очевидцы сообщили, что вертолет до столкновения с баржей также врезался в линию электропередач.

"Вертолет задел линию электропередачи и взорвался. Там был пилот, был рабочий, вертолет взорвался, упал и врезался в баржу", - рассказал очевидец Адам Бриггс.

Накануне сообщалось, что в Гане потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли восемь человек, в том числе два министра.

Напомним, в июне в Индии разбился вертолет, летевший из Кедарната в Гупткарши. Все семь человек, находившиеся на борту, погибли.

До этого в Орловской области России при выполнении планового полета потерпел крушение военный вертолет Ми-8, экипаж погиб.

