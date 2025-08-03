Крупный пожар разгорелся в горах близ Алматы: его тушат вертолет и более 100 спасателей
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В горах Карасайского района Алматинской области, вблизи села Долан, зафиксировано возгорание сухой травы и кустарников, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В Telegram-канале МЧС сообщается о природном пожаре в Алматинской области
"Поступило сообщение о том, что в горной местности, вблизи села Долан, зафиксировано возгорание сухой травы и кустарников. К ликвидации возгорания привлечены более 100 человек и 20-ти единиц техники.
Вертолет АО "Казавиаспас"сейчас производит сброс воды с водосливного устройства", - рассказали в МЧС.
Сообщается, что тушение пожара осложняется крутой горной местностью, отсутствием подъездных путей и высокой травянистой растительностью и кустарниками.
Позже в МЧС сообщили, что пожар ликвидирован, общая площадь пожара составила 40 гектаров. Вертолетом "Казавиаспас" осуществлено 8 сбросов (24 тонны) воды, пострадавших нет.
На прошлой неделе в ДЧС Алматы сообщили об установлении 5 класса чрезвычайной пожарной опасности - в условиях сильной жары даже небольшая искра может спровоцировать масштабный пожар.
Ранее, 25 июля, в горах Алматы разгорелся пожар - горела сухая трава на склоне горы Кенсай-1.
До этого разгорелся еще один крупный пожар в предгорье Алматы - загорелась сухая трава в селе Кыргаулды Карасайского района. К тушению этого пожара привлекли 120 человек из ДЧС Алматы и Алматинской области и 29 единиц техники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2271693-krupnyy-pozhar-razgorelsya-v-gorah-bliz-almaty-ego-tushat-vertolet-i-bolee-100-spasateley/
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