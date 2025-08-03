Крупный пожар разгорелся в горах близ Алматы: его тушат вертолет и более 100 спасателей

В горах Карасайского района Алматинской области, вблизи села Долан, зафиксировано возгорание сухой травы и кустарников, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале МЧС сообщается о природном пожаре в Алматинской области

"Поступило сообщение о том, что в горной местности, вблизи села Долан, зафиксировано возгорание сухой травы и кустарников. К ликвидации возгорания привлечены более 100 человек и 20-ти единиц техники.

Вертолет АО "Казавиаспас"сейчас производит сброс воды с водосливного устройства", - рассказали в МЧС.

Сообщается, что тушение пожара осложняется крутой горной местностью, отсутствием подъездных путей и высокой травянистой растительностью и кустарниками.

Позже в МЧС сообщили, что пожар ликвидирован, общая площадь пожара составила 40 гектаров. Вертолетом "Казавиаспас" осуществлено 8 сбросов (24 тонны) воды, пострадавших нет.

На прошлой неделе в ДЧС Алматы сообщили об установлении 5 класса чрезвычайной пожарной опасности - в условиях сильной жары даже небольшая искра может спровоцировать масштабный пожар.

Ранее, 25 июля, в горах Алматы разгорелся пожар - горела сухая трава на склоне горы Кенсай-1.

До этого разгорелся еще один крупный пожар в предгорье Алматы - загорелась сухая трава в селе Кыргаулды Карасайского района. К тушению этого пожара привлекли 120 человек из ДЧС Алматы и Алматинской области и 29 единиц техники.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.