Казахстанец забыл поставить машину на ручник: позже автомобиль ушел под воду (фото, видео)
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В Акмолинской области спасателям пришлось вытаскивать автомобиль из воды. Ранее хозяин машины забыл поставить ее на ручник, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС страны.
В пресс-службе МЧС рассказали, как спасатели извлекли автомобиль из реки Есиль. Выяснилось, что накануне поступило сообщение о том, что недалеко от села Алгабас Жаксынского района, Акмолинской области в реке Есиль ушел под воду автомобиль.
"Как оказалось, причиной послужило то, что хозяин оставил автомобиль, не убедившись в том, что он стоит на ручном тормозе. На место оперативно прибыли спасатели.
Водолаз-спасатель нашел затонувший автомобиль и прицепил его к технике одного из крестьянских хозяйств. Автомобиль был вызволен из реки и передан хозяину", - сказано в сообщении.
Весной этого года в Жаксынском районе Акмолинской области водитель пытался пересечь перелив на дороге, но авто унесло течением. В ДЧС отреагировали на сообщение.
Также мы писали, что автомобиль жителя Северо-Казахстанской области оказался под водой во время паводков, сам он успел покинуть транспортное средство.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2270568-kazahstanec-zabyl-postavit-mashinu-na-ruchnik-pozzhe-avtomobil-ushel-pod-vodu-video/
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