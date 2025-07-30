Казахстанец забыл поставить машину на ручник: позже автомобиль ушел под воду (фото, видео)

В Акмолинской области спасателям пришлось вытаскивать автомобиль из воды. Ранее хозяин машины забыл поставить ее на ручник, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС страны.

В пресс-службе МЧС рассказали, как спасатели извлекли автомобиль из реки Есиль. Выяснилось, что накануне поступило сообщение о том, что недалеко от села Алгабас Жаксынского района, Акмолинской области в реке Есиль ушел под воду автомобиль.

"Как оказалось, причиной послужило то, что хозяин оставил автомобиль, не убедившись в том, что он стоит на ручном тормозе. На место оперативно прибыли спасатели.

Водолаз-спасатель нашел затонувший автомобиль и прицепил его к технике одного из крестьянских хозяйств. Автомобиль был вызволен из реки и передан хозяину", - сказано в сообщении.

Весной этого года в Жаксынском районе Акмолинской области водитель пытался пересечь перелив на дороге, но авто унесло течением. В ДЧС отреагировали на сообщение.

Также мы писали, что автомобиль жителя Северо-Казахстанской области оказался под водой во время паводков, сам он успел покинуть транспортное средство.

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