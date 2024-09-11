Кран упал при сносе гостиницы в Экибастузе (видео)

Кран упал на стройплощадке в Экибастузе. Кадры с места происшествия появились в одном из Instagram-пабликов. На место вызвали спасателей, однако их помощь не понадобилась, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах ролика видно, что кран лежит стрелой вниз. Автор видео, комментируя происходящее, указывает, что ЧП произошло на месте сноса здания гостиницы в Экибастузе.

"Вызов был 8 сентября в 15.17. Спасатели прибыли на место, но помощь их не потребовалась. Водитель успел выпрыгнуть, не пострадал. Других пострадавших также не было", - прокомментировали в ДЧС Павлодарской области.

Напомним, в мае этого года в Астане на стройке LRT упал кран. На место выехали представители столичного Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК. К счастью, жертв и пострадавших не было.

А весной прошлого года также в столице на строительном участке ТОО Inshaat Invest "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом" во время подъема груза произошел облом секции башенного крана QTZ-63. Пострадавших не было, предварительная причина - перегруз.