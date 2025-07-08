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      Дочь получила жуткую травму руки: жительница Актобе обвинила владельцев детского центра

      Опубликовано:

      Ребенок в больнице
      Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Narongrit Doungmanee/Getty Images

      В Сети появилось обращение жительницы Актобе, которая заявила, что ее дочь получила серьезную травму руки в одном из местных детских центров, передает NUR.KZ.

      В Instagram-аккаунте Aqtobe_sergek опубликовано обращение от имени местной жительницы Ару, которая заявила, что ее 9-летняя дочь в мае текущего года получила серьезную травму руки в детском центре отдыха.

      "Во время обычного отдыха у ребенка буквально изуродовало руку - ее затянуло в подъемный шнек, который не был огорожен и находился в свободном доступе. Это вопиющее нарушение техники безопасности! Ребенок потерял почти литр крови, пальцы на руке перестали функционировать, впереди - долгая и болезненная реабилитация. Моя дочь стала замкнутой, потеряла уверенность в себе.

      Хуже всего то, что за все это время с нами никто из администрации парка не связался, не извинился и даже не поинтересовался состоянием здоровья ребенка. Ответственные за безопасность лица в парке отсутствуют, а владельцы просто наняли дорогих адвокатов, чтобы защитить свой бизнес и продолжать спокойно зарабатывать на других детях", - сказано в сообщении.

      Также к письму были приложены фотографии травм у ребенка. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Актюбинской области.

      "По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится досудебное расследование (сразу после случившегося). Назначены ряд исследований по заключениям которых будет принято законное решение",- сообщили в ДП.

      В мае прошлого года 10-летняя девочка пострадала в результате падения с высоты в Атырау. Сообщалось, что ребенок упал в одном из игровых центров города.

      Кроме того, в Алматы 6-летний ребенок пострадал после отдыха в развлекательном центре. По словам родителей, он провалился в шахту под батутом.

      Также мы писали, что 8 детей пострадали на аттракционе в Уральске - неожиданно произошла резкая остановка крутящейся махины, и дети слетели на землю. Пострадавшие оказались в больнице с различными травмами.

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