Сорвалась с высоты: девочка пострадала в игровом центре Атырау

10-летняя девочка пострадала в результате падения с высоты в Атырау. Как пишет издание "Мой Город", ребенок упал в одном из игровых центров города.

Информация о произошедшем появилась в соцсетях - сообщалось, что девочка пострадала в одном из детских игровых центров города. Во время игры, якобы, сорвалась страховка и она упала с высоты.

В управлении здравоохранения региона корреспондентам издания сообщили, что 10-летняя девочка получила ушиб левого локтевого сустава и правого бедра.

Пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, осенью прошлого года в Алматы 6-летний ребенок пострадал после отдыха в развлекательном центре. По словам родителей, он провалился в шахту под батутом.

А несколько лет назад 8 детей пострадали на аттракционе в Уральске - неожиданно произошла резкая остановка крутящейся махины, и дети слетели на землю. Пострадавшие оказались в больнице с различными травмами.