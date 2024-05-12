Сорвалась с высоты: девочка пострадала в игровом центре Атырау
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10-летняя девочка пострадала в результате падения с высоты в Атырау. Как пишет издание "Мой Город", ребенок упал в одном из игровых центров города.
Информация о произошедшем появилась в соцсетях - сообщалось, что девочка пострадала в одном из детских игровых центров города. Во время игры, якобы, сорвалась страховка и она упала с высоты.
В управлении здравоохранения региона корреспондентам издания сообщили, что 10-летняя девочка получила ушиб левого локтевого сустава и правого бедра.
Пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.
Напомним, осенью прошлого года в Алматы 6-летний ребенок пострадал после отдыха в развлекательном центре. По словам родителей, он провалился в шахту под батутом.
А несколько лет назад 8 детей пострадали на аттракционе в Уральске - неожиданно произошла резкая остановка крутящейся махины, и дети слетели на землю. Пострадавшие оказались в больнице с различными травмами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2099066-sorvalas-s-vysoty-devochka-postradala-v-igrovom-centre-atyrau/