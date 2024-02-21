"Переломал пальцы на обеих ногах": 6-летний ребенок пострадал в развлекательном центре в Алматы

В Алматы 6-летний ребенок пострадал после отдыха в развлекательном центре. По словам родителей, он провалился в шахту под батутом. Сейчас дело расследует полиция, передает телеканал "Алматы".

Сообщается, что инцидент произошел еще 30 октября прошлого года.

6-летний мальчик отправился с отцом в развлекательный центр. Там ребенок каким-то образом упал в шахту под батутом. С тех пор, по словам родных, он может передвигаться только в инвалидной коляске или с помощью специальных ходунков.

"Провалился в эту шахту. Здесь есть клиника "Инвитро". Он упал на их крышу. Он переломал на обеих ногах пальцы, сотрясение, рассечение подмышечной впадины. Ему вообще было противопоказано вставать. Месяц у него был сидячий образ жизни. Передвигался он только на инвалидной коляске", - рассказала родственница пострадавшего.

По словам очевидцев, под батутом находится шахта, в которую случайно попал ребенок. Пролежал он там примерно 20 минут. Извлечь мальчика удалось с помощью каната.

В самом же центре после инцидента уволили всех ответственных за безопасность детей лиц. Отмечается, что нынешние сотрудники о несчастном случае знают, но разъяснять ситуацию не стали.

"Это техническое помещение. Ребенок зашел в техническое помещение, здесь немного не уследили. Сейчас мы все исправили. Заботимся о безопасности детей. Следим за всем и сотрудники следят. Я поверхностно знаю историю, но детально рассказать не могу", - заявила директор игрового развлекательного центра.

В полиции сообщили, что завели уголовное дело. Виновным может грозить до 5 лет лишения свободы.

"По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, Управлением полиции Турксибского района расследуется уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Кроме того, в рамках производства направлен запрос в Управление занятости и социальных программ города Алматы, на предмет проведения проверки деятельности развлекательного центра", - сообщила официальный представитель ДП города Салтанат Азирбек.

По словам родных, руководство развлекательного центра предлагало компенсацию миллион тенге. Однако это не покрывает расходы на лечение. Родители требуют, чтобы виновные понесли справедливое наказание.