Ресторан загорелся на левобережье в Астане
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В Астане в районе Есиль произошло возгорание в одном из ресторанов. На месте работают пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В Telegram-канале МЧС сообщили, что в эти минуты столичные огнеборцы тушат возгорание в ресторане, расположенном по проспекту Мангилик Ел - в районе Есиль.
"На месте спасатели работают по повышенному рангу", - отметили в ведомстве.
Подробности инцидента уточняются.
Новость дополняется.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Напомним, ранее в столице огнеборцы спасли двух человек при пожаре, который произошел в помещении бильярдной двухэтажного кафе.
А конце мая в Шымкенте произошло возгорание в одном из кафе быстрого питания. Пожар быстро ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.
До этого стало известно о серьезном пожаре в Щучинске - здесь огонь охватил пристройку к кафе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2262081-restoran-zagorelsya-na-levoberezhe-v-astane/
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