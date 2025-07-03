Ресторан загорелся на левобережье в Астане

В Астане в районе Есиль произошло возгорание в одном из ресторанов. На месте работают пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Telegram-канале МЧС сообщили, что в эти минуты столичные огнеборцы тушат возгорание в ресторане, расположенном по проспекту Мангилик Ел - в районе Есиль.

"На месте спасатели работают по повышенному рангу", - отметили в ведомстве.

Подробности инцидента уточняются.

Новость дополняется.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, ранее в столице огнеборцы спасли двух человек при пожаре, который произошел в помещении бильярдной двухэтажного кафе.

А конце мая в Шымкенте произошло возгорание в одном из кафе быстрого питания. Пожар быстро ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.

До этого стало известно о серьезном пожаре в Щучинске - здесь огонь охватил пристройку к кафе.