Людей сняли с крыши горящего кафе в Астане

В Астане огнеборцы спасли двух человек при пожаре, который произошел в помещении бильярдной двухэтажного кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в районе Алматы на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Акыртас в двухэтажном кафе в помещении бильярдной произошел пожар.

"Прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание и с помощью трехколенной лестницы с крыши здания спасли 2 работников кафе. Посетители самостоятельно до прибытия пожарных вышли на улицу.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - рассказали в МЧС.

Также сегодня ночью огнеборцы Усть-Каменогорска выехали по повышенному рангу к центральному рынку города, расположенному по улице Казахстан. По словам заявителя, в одном из многочисленных торговых контейнеров происходило горение матрасов. По прибытии, не дав распространиться огню, сотрудники локализовали возгорание в считанные минуты на площади 50 кв. м. Пожар потушен. Пострадавших нет.

Также в конце мая в Шымкенте произошло возгорание в одном из кафе быстрого питания. Пожар быстро ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.