Центральный рынок Усть-Каменогорска уберегли от уничтожения (видео)
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Спасатели уберегли центральный рынок Усть-Каменогорска от уничтожения огнем. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня ночью огнеборцы Усть-Каменогорска выехали по повышенному рангу к центральному рынку города, расположенному по улице Казахстан.
По словам заявителя, в одном из многочисленных торговых контейнеров происходило горение матрасов.
По прибытии руководитель тушения пожара подтвердил ранг, так как имелась угроза распространения огня на близлежащие складские помещения, пристроенные один к другому.
"Не дав распространиться огню, профессиональные огнеборцы локализовали возгорание в считанные минуты на площади 50 кв. м. Пожар потушен. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
В феврале этого года в Алатауском районе Алматы по проспекту Рыскулова на территории рынка произошло возгорание склада. На месте был развернут штаб тушения пожара - прибыл начальник ДЧС города Нурлан Атыгаев. Тушение осложнялось наличием большой горючей загрузкой ТМЦ в складе, высоким тепловым излучением, а также проходящей рядом высоковольтной линией электропередачи. Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 350 кв.м.
Также в городе Каскелен горел рынок стройматериалов. Благодаря верно выбранной тактике тушения пожара и бесперебойному обеспечению водой вскоре угроза была снята. Пожар ликвидирован на площади 132 кв.м. Пострадавших удалось избежать.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2260314-centralnyy-rynok-ust-kamenogorska-uberegli-ot-unichtozheniya-video/
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