Почти 80 человек и 19 единиц техники тушили пожар на рынке в Алматы (видео)

Пожар произошел на одном из рынков в Алматы - загорелся склад. На месте работают почти 80 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как уточнили в ведомстве, в Алатауском районе Алматы по проспекту Рыскулова на территории рынка произошло возгорание склада.

На месте развернут штаб тушения пожара - прибыл начальник ДЧС города Нурлан Атыгаев.

Автоцистерны оперативно были установлены на водоисточники, обеспечена бесперебойная подача воды.

На месте задействовали 77 человек личного состава и 19 единиц техники.

Как отметили в ДЧС Алматы, тушение пожара осложнялось наличием большой горючей загрузкой ТМЦ в складе, высоким тепловым излучением, а также проходящей рядом высоковольтной линией электропередач.

Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 350 кв.м.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.