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Крупный пожар вспыхнул в пригороде Алматы (фото)

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Пожар в Каскелене
Пожар в Каскелене. Фото: МЧС РК

В городе Каскелен, расположенном в Алматинской области, горел рынок стройматериалов, передает NUR.KZ со ссылкой на информацию МЧС в Telegram. Площадь пожара составила 132 м².

Сегодня на пульт гарнизона Алматинской области поступило сообщение о пожаре на территории рынка строительных материалов города Каскелен.

Пожар в Каскелене
Пожар в Каскелене. Фото: МЧС РК

"По прибытии огнеборцы констатировали возгорание 3 металлических бутиков контейнерного типа со строительными материалами. Обнаружив угрозу распространения на соседние конструкции, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства.

Благодаря верно выбранной тактике тушения пожара и бесперебойному обеспечению водой вскоре угроза была снята. Пожар ликвидирован на площади 132 м². Пострадавших удалось избежать", – рассказали в Министерстве по ЧС РК.

Пожар в Каскелене
Пожар в Каскелене. Фото: МЧС РК

МЧС обращает внимание предпринимателей на важность соблюдения правил пожарной безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2220990-krupnyy-pozhar-vspyhnul-v-prigorode-almaty-foto/