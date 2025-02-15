Крупный пожар вспыхнул в пригороде Алматы (фото)
Опубликовано:
В городе Каскелен, расположенном в Алматинской области, горел рынок стройматериалов, передает NUR.KZ со ссылкой на информацию МЧС в Telegram. Площадь пожара составила 132 м².
Сегодня на пульт гарнизона Алматинской области поступило сообщение о пожаре на территории рынка строительных материалов города Каскелен.
"По прибытии огнеборцы констатировали возгорание 3 металлических бутиков контейнерного типа со строительными материалами. Обнаружив угрозу распространения на соседние конструкции, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства.
Благодаря верно выбранной тактике тушения пожара и бесперебойному обеспечению водой вскоре угроза была снята. Пожар ликвидирован на площади 132 м². Пострадавших удалось избежать", – рассказали в Министерстве по ЧС РК.
МЧС обращает внимание предпринимателей на важность соблюдения правил пожарной безопасности.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2220990-krupnyy-pozhar-vspyhnul-v-prigorode-almaty-foto/