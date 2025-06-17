Двое подростков на доске для серфинга перевернулись на Алаколе

На озере Алаколь двое подростков перевернулись на серфинговой доске и не смогли самостоятельно добраться до берега из-за сильной волны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным МЧС, в Маканчинском районе области Абай на озере Алаколь двое подростков 2005 и 2006 годов рождения перевернулись на серфинговой доске.

"Они не смогли самостоятельно добраться до берега из-за сильной волны. Спасатель оперативно прибыл на гидроцикле, извлек их из воды и доставил на берег. Медицинская помощь не потребовалась", - сообщили в МЧС.

В начале этого месяца сотрудники МЧС спасли подростков, которых унесло течением на сапборде на Бухтарминском водохранилище.

До этого в Актау подростка, которого унесло течением на сапборде в районе порта Актау, спасли сотрудники МЧС.

Добавим, что по данным МЧС, в стране официально разрешены 698 мест для купания, включая 458 частных, 227 коммунальных пляжей и 13 объектов туризма и спорта. Ведется работа по созданию еще 84 разрешенных мест для купания.

Не оставляйте детей без присмотра у воды;

Используйте спасательные жилеты при катании на лодках, катамаранах и SUP-бордах;

Следите за погодными условиями и силой ветра.