Прохожий забрался на 4-й этаж и потушил пожар до приезда спасателей в Алматы (видео)

В Алматы планируют поощрить мужчину, который забрался на балкон чужой квартиры и потушил пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Как сообщили в ДЧС города, все произошло в ЖК "Алма Сити" в Наурызбайском районе Алматы. На балконе одной из квартир загорелся мусор. Возгорание потушил прохожий Алишер Ахметов.

"Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений прохожим - гражданином Ахметовым А., 1992 года рождения. Он, проявив решительность, проник на балкон и выбросил горящий мусор на землю.

Благодаря его решительным действиям удалось избежать распространения огня и серьезных последствий. Руководство ДЧС инициировало поощрение активного гражданина", - сказано в сообщении.

Также было опубликовано видео с места происшествия. Видео, по всей видимости, снимал знакомый мужчины, который называет его Алишером. Также на фоне слышны детские голоса. Один из мальчишек назвал мужчину "героем".

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

В мае этого года в одном из жилых комплексов Алматы загорелся балкон - пламя перешло на этаж выше. Было спасено 12 человек, одна женщина госпитализирована.

А в апреле в Алматы загорелась квартира в 21-этажном жилом комплексе в Бостандыкском районе. Обошлось без пострадавших.