Работники шахты пострадали из-за взрыва в Хромтау: комиссия выяснит причины частых аварий

Создана комиссия по расследованию аварии на шахте "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината в Актюбинской области. Работы на шахте приостановили, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 27 мая в Актюбинскую область в связи с происшествием на шахте "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината - филиала АО "Транснациональная компания Казхром" прибыли вице-министр по чрезвычайным ситуациям Серик Туленбергенов и заместитель председателя Комитета промышленной безопасности МЧС Кенгирбай Есенеев.

Вице-министр провел совещание с участием руководства предприятия и представителей государственных органов. По итогам совещания вице-министр поручил создать комиссию по расследованию аварии под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности.

Комиссии предстоит установить обстоятельства и причины аварии. В связи с повторяющимися выбросами водорода и в целях обеспечения безопасности работников, было принято решение о временной приостановке всех работ на шахте.

"Также отмечена необходимость привлечения научно-исследовательских институтов по изучению вопроса выделения водорода и других сопутствующих газов, их влияния на безопасность ведения работ", - сообщили в МЧС.

Кроме того, вице-министр Серик Туленбергенов посетил пострадавших в больнице, выразил поддержку и пожелал скорейшего выздоровления.

Напомним, что 26 мая на шахте произошел выброс водорода с последующим возгоранием. В результате происшествия трое сотрудников получили ожоги различной степени тяжести. Они находятся на лечении в Хромтауской ЦРБ.

Как рассказали в департаменте полиции, по факту хлопка в шахте "Болашак" Хромтауским отделом полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст.277 УК РК "Нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека".

В феврале этого года при проведении буровых работ на добычном блоке шахты "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината произошло кратковременное воспламенение воздушной среды. В результате инцидента получили ожоги различной степени тяжести четверо работников.

На совещании по поводу взрыва. Фото: gov.kz