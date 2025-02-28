ЧП произошло на шахте в Актюбинской области

В Актюбинской области в результате выброса водорода на шахте "Болашак" пострадали четверо работников. Один из них - в реанимации, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "ТНК "Казхром".

Как сообщается в официальном аккаунте компании в Instagram, при проведении буровых работ на добычном блоке шахты "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината произошло кратковременное воспламенение воздушной среды.

"В результате инцидента получили ожоги различной степени тяжести четверо работников, они доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - уточнили в АО "ТНК "Казхром".

Работы на шахте по добыче приостановили до выяснения обстоятельств и устранения причин инцидента.

В ДП Актюбинской области прокомментировали происшествие.

"28 февраля в Донском горно-обогатительном комбинате АО "ТНК Казхром" произошел выброс водорода без обрушения. С термическими ожогами доставлены в больницу четыре человека. По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ полицией начато досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении здравоохранения региона рассказали о состоянии работников шахты, пострадавших при проведении буровых работ.

"В результате инцидента четверо работников доставлены в районную больницу. Двое пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение, один отпущен домой на амбулаторное лечение, один находится в реанимации в тяжелом состоянии", - уточнили в ведомстве.

На официальном сайте ТНК "Казхром" говорится, что Донской горно-обогатительный комбинат - одно из крупнейших в мире предприятий по добыче хромовой руды.

Разрабатываемые Донским ГОК залежи хромовой руды в составе основного месторождения имеют протяженность около 22 км в длину и 7 км в ширину.

Донской ГОК основан в 1938 году в городе Хромтау. Является вторым месторождением в мире по объему подтвержденных запасов.

В ноябре прошлого года на Донском горно-обогатительном комбинате погиб рабочий. Он упал с высоты при выполнении монтажных работ. За его жизнь несколько дней боролись врачи, но спасти мужчину не удалось. По данному факту было начато расследование.