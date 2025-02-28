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"В шахте было 228 рабочих": подробности ЧП на шахте в Актюбинской области озвучили в МЧС

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Шахта
Шахта. Иллюстративное фото: depositphotos.com

На момент ЧП в Актюбинской области в шахте находилось 228 работников, все сотрудники были выведены на поверхность, а работы - приостановлены, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Сообщается, что после ЧП на шахте незамедлительно на место происшествия прибыло руководство ДЧС Актюбинской области, сотрудники воинской части 20982 и Центра медицины катастроф МЧС РК.

"В результате происшествия ожоги различной степени тяжести получили четыре работника. Пострадавшие были подняты на поверхность работниками шахты и переданы медикам.

На момент происшествия в шахте находилось 228 работников, все сотрудники были выведены на поверхность. Работа шахты приостановлена, ведутся замеры водорода силами Хромтауского ВГСО", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в ситуационном зале Командного центра МЧС и в кризисном центре ДЧС организованы работы оперативных штабов.

Также в ДЧС открыт телефон горячей линии - 8-7132-54-86-82.

Сегодня вечером в Актюбинской области в результате выброса водорода на шахте "Болашак" пострадали четверо работников. Один из них - в реанимации.

По данным полиции региона, по факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ полицией начато досудебное расследование.

На официальном сайте ТНК "Казхром" говорится, что Донской горно-обогатительный комбинат - одно из крупнейших в мире предприятий по добыче хромовой руды.

Разрабатываемые Донским ГОК залежи хромовой руды в составе основного месторождения имеют протяженность около 22 км в длину и 7 км в ширину.

Донской ГОК основан в 1938 году в городе Хромтау. Является вторым месторождением в мире по объему подтвержденных запасов.

В ноябре прошлого года на Донском горно-обогатительном комбинате погиб рабочий. Он упал с высоты при выполнении монтажных работ. За его жизнь несколько дней боролись врачи, но спасти мужчину не удалось. По данному факту было начато расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2224583-v-shahte-bylo-228-rabochih-podrobnosti-chp-na-shahte-v-aktyubinskoy-oblasti-ozvuchili-v-mchs/