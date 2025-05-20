Двоих детей и четверых взрослых спасли при пожаре в Кызылорде
Опубликовано:
В Кызылорде в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар. Спасатели эвакуировали жильцов при помощи автолестницы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возгорание бытовых вещей произошло в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Чайковского.
"В ходе тушения сотрудники МЧС спасли с верхних этажей при помощи пожарной автолестницы шесть человек, в том числе двоих детей.
Возгорание ликвидировано на площади 12 кв. м. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности при эвакуации:
- Не паникуйте, сохраняйте спокойствие;
- Не оставляйте без присмотра детей;
- Покиньте здание согласно плану эвакуации, или сразу устремляйтесь к известному Вам выходу;
- Не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестницам, не поднимайтесь на более высокие этажи;
- Проходя по задымлённым участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить ткань водой;
- Опуститесь как можно ниже – внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу-вверх.
Напомним, ранее сотрудники МЧС эвакуировали 14 человек из пятиэтажного жилого дома из-за пожара в квартире на первом этаже.
В Караганде в одной из квартир многоэтажного жилого дома произошло горение мебели. Сотрудники МЧС спасли шесть человек, в том числе двоих детей.
Также в Карагандинской области пожарные спасли многоквартирный дом от возможного взрыва. Из квартиры вынесли газовый баллон, а сам пожар ликвидировали на площади 10 кв. м.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2247000-dvoih-detey-i-chetveryh-vzroslyh-spasli-pri-pozhare-v-kyzylorde/