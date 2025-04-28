14 человек эвакуировали из горящего дома в Қонаеве
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Сотрудники МЧС эвакуировали 14 человек из пятиэтажного жилого дома из-за пожара в квартире на первом этаже, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В одной из пятиэтажек, расположенных в 1-м микрорайоне в административном центре произошел пожар в квартире на первом этаже.
Сотрудниками противопожарной службы было установлено, что происходило горение на площади 15 кв.м.
Благодаря оперативным действиям пожарных по лестничному маршу были эвакуированы 14 человек, в том числе 4 ребенка.
"Пожар был полностью ликвидирован. На безопасное место вынесен один газовый баллон. Пострадавших в результате пожара нет", - сообщили в МЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2239920-14-chelovek-evakuirovali-iz-goryashchego-doma-v-onaeve/