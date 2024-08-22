Toyota загорелась на заправке в Алматы

В Алматы на заправочной станции загорелся автомобиль марки Toyota Highlander - огнеборцам удалось предотвратить распространение пожара и возможный взрыв, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы, в 16:48 пожарные расчеты Алатауского района выехали на АЗС по адресу: ул. Аққайнар 1/18.

"По прибытии в 16:55 установлено горение открытым пламенем автомашины марки Toyota Highlander на территории газозаправочной станции. Огонь успел перейти на газовую колонку, которая расплавилась от теплового воздействия, создалась угроза взрыва газового надземного резервуара объемом 5 кубометров. В 17:00 пожар ликвидирован", - отмечается в сообщении

Огнеборцами проведена проливка, охлаждение газового оборудования и резервуара. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в одном из автосервисов Алматы произошел пожар, три автомобиля в результате сгорели.

Сегодня легковой автомобиль загорелся и в Акмолинской области - спасатели показали, как тушили пожар.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", - отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля. Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.