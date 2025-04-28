Спасли гостиницу и банк: магазин горел ночью в Алматы

Пожар в магазине произошел в Алматы ночью - огонь мог распространиться на здание, где располагаются гостиница и банк, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, произошло возгорание одноэтажного магазина, пристроенного к трехэтажному административному зданию, расположенному по ул. С.Прокофьева в Алмалинском районе южной столицы.

"Благодаря быстрым и грамотным действиям спасателей, не допущено распространения огня на здание в котором находятся гостиница и банк", - отметили в МЧС.

Пожар ликвидирован на площади 120 кв.м. В результате пожара никто не пострадал.

Ране в МЧС озвучили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:

Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;

В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);

Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;

Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;

Если дым уже проник в ваш дом, держитесь ближе к полу: там всегда есть свежий воздух.

Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;

Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните на номер 112!