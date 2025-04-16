Магазин стройматериалов горел ночью в Алматы (видео)

Минувшей ночью в Алматы случился крупный пожар - загорелся магазин строительных материалов на шоссе Северное кольцо, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Teleghram-канале ведомства, по прибытии на место ЧП руководитель тушения поднял ранг пожара, так как было установлено открытое горение на значительной площади торгового помещения.

"Обеспечив бесперебойную подачу воды и параллельно введя стволы на защиту соседних строений, бойцам удалось локализовать, а вскоре и ликвидировать возгорание, не допустив распространение огня на примыкающие склады", - рассказали в МЧС.

Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, ранее в Алматы случился еще один крупный пожар - загорелся склад. Пламя охватило территорию в 3 тысячи квадратных метров.