Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Магазин стройматериалов горел ночью в Алматы (видео)

Опубликовано:

Пожар в Алматы
Пожар в Алматы. Кадр из видео: t.me/almatynews_kaz

Минувшей ночью в Алматы случился крупный пожар - загорелся магазин строительных материалов на шоссе Северное кольцо, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Teleghram-канале ведомства, по прибытии на место ЧП руководитель тушения поднял ранг пожара, так как было установлено открытое горение на значительной площади торгового помещения.

"Обеспечив бесперебойную подачу воды и параллельно введя стволы на защиту соседних строений, бойцам удалось локализовать, а вскоре и ликвидировать возгорание, не допустив распространение огня на примыкающие склады", - рассказали в МЧС.

Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, ранее в Алматы случился еще один крупный пожар - загорелся склад. Пламя охватило территорию в 3 тысячи квадратных метров.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2236029-magazin-stroymaterialov-gorel-nochyu-v-almaty-video/