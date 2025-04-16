Магазин стройматериалов горел ночью в Алматы (видео)
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Минувшей ночью в Алматы случился крупный пожар - загорелся магазин строительных материалов на шоссе Северное кольцо, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Teleghram-канале ведомства, по прибытии на место ЧП руководитель тушения поднял ранг пожара, так как было установлено открытое горение на значительной площади торгового помещения.
"Обеспечив бесперебойную подачу воды и параллельно введя стволы на защиту соседних строений, бойцам удалось локализовать, а вскоре и ликвидировать возгорание, не допустив распространение огня на примыкающие склады", - рассказали в МЧС.
Пострадавших нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Напомним, ранее в Алматы случился еще один крупный пожар - загорелся склад. Пламя охватило территорию в 3 тысячи квадратных метров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2236029-magazin-stroymaterialov-gorel-nochyu-v-almaty-video/