Вагоны сошли с рельсов на юге Казахстана
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Сегодня ранним утром в Жамбылской области на станции Турксиб произошел сход грузовых вагонов. Обошлось без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".
Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, 24 апреля в 05:40 на станции Турксиб произошел сход грузовых вагонов. Все вагоны находятся в собственности частных владельцев.
Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации последствий на место были оперативно направлены восстановительные поезда со станций Тараз и Шу.
"Причины происшествия устанавливаются", - уточнили в НК "КТЖ".
В феврале этого года в Жамбылской области на станции Отар сошел с рельсов вагон грузового поезда, принадлежащий частной компании. Инцидент не повлиял на движение других поездов.
А на станции Караганда-Сортировочная произошел сход одного вагона грузового поезда. Жертв и пострадавших не было. Предварительной причиной назвали излом боковой рамы вагона, собственником которого является компания из Узбекистана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2238939-vagony-soshli-s-relsov-na-yuge-kazahstana/