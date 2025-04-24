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Вагоны сошли с рельсов на юге Казахстана

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Вагоны сошли с рельсов
Сход вагонов. Фото: t.me/PR_KTZh/

Сегодня ранним утром в Жамбылской области на станции Турксиб произошел сход грузовых вагонов. Обошлось без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".

Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, 24 апреля в 05:40 на станции Турксиб произошел сход грузовых вагонов. Все вагоны находятся в собственности частных владельцев.

Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации последствий на место были оперативно направлены восстановительные поезда со станций Тараз и Шу.

"Причины происшествия устанавливаются", - уточнили в НК "КТЖ".

В феврале этого года в Жамбылской области на станции Отар сошел с рельсов вагон грузового поезда, принадлежащий частной компании. Инцидент не повлиял на движение других поездов.

А на станции Караганда-Сортировочная произошел сход одного вагона грузового поезда. Жертв и пострадавших не было. Предварительной причиной назвали излом боковой рамы вагона, собственником которого является компания из Узбекистана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2238939-vagony-soshli-s-relsov-na-yuge-kazahstana/