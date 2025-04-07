Порывы достигали разрушительной силы: ураган обрушился на ВКО

Шквальный ветер обрушился на Восточный Казахстан, повредил здания и привел к нескольким пожарам. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в ночь с 4 на 5 апреля Восточный Казахстан оказался во власти мощного шквального ветра. Наибольший ущерб был нанесен Риддеру, где порывы достигали разрушительной силы, вызвав серьезные последствия для городской инфраструктуры и жилых объектов.

По предварительным данным, в Риддере зафиксировали частичные повреждения линий электропередачи, срывы кровли с жилых и хозяйственных построек, падения деревьев и различных конструкций.

Около 1237 потребителей остались без электричества. На восстановительных работах задействовали две аварийные бригады, формируется третья. Работы планируется завершить до конца дня.

Для координации действий создан штаб оперативного реагирования. Коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме.

"Все обращения граждан принимаются и оперативно отрабатываются. Обстановка находится под контролем местных властей", - отметили в акимате ВКО.

Стихия не пощадила и Уланский район. В селе Бозанбай пострадал детский сад "Айгөлек" - порывистый ветер сорвал 70 квадратных метров сайдинга с пристройки. В поселке Касыма Кайсенова повреждено искусственное покрытие футбольного поля при Детском доме творчества на площади 2300 кв. м. К счастью, во всех случаях жертв и пострадавших нет.

В Усть-Каменогорске ураганный ветер повредил центральный купол мечети "Халифа Алтай". Сейчас здесь ведутся восстановительные работы, активно подключились меценаты и представители бизнеса.

В городе также устраняют последствия непогоды - убирают поваленные деревья и конструкции. Зафиксированы падения деревьев и различных объектов на нескольких улицах.

Шемонаиха также попала под удар стихии. В 3 микрорайоне частично сорвало кровлю с пятиэтажного дома. Площадь повреждения составила 300 кв. м, при том что ремонт проводился всего год назад. На месте работали силы ДЧС и местных исполнительных органов.

Кроме того, в Усть-Каменогорске и в некоторых районах области зафиксировали несколько инцидентов, связанных с возгоранием мусора и сухой травы. В частности, в городе произошло несколько возгораний на открытых территориях.

На улице Загородная, 3/1, в 3-этажном административном здании "КЕГОК" произошел пожар с возгоранием кабеля связи и сухой травы на площади 500 кв. м., ликвидированный силами ДЧС. Причина возгорания - аварийный режим работы оборудования, ущерб и виновный устанавливаются.

Возгорание сухой травы потушили на проспекте Сатпаева, 16/2 на площади 1 га, на улице Загородная, 3 на площади 500 кв. м. Горение мусора ликвидировали на улице 2-я Северная, 2а на площади 30 кв. м. и улице Космической, 6/1 на площади 15 кв. м.

На улице Саламат 26 человек и 5 единиц техники тушили возгорание сухой травы на площади 1 га.

В Глубоковском районе горел мусор и отходы масленичных культур на территории ТОО на площади 300 кв. м., а также сухая трава на площади 100 кв. м. Ликвидация также прошла без ущерба.

В Катон-Карагайском районе произошло возгорание на площади 1,5 га вдоль автодороги, в ликвидации принимали участие спасательные подразделения.

В Курчумском районе горела сухая трава на площади 500 кв. м., а в Маркакольском районе - мусор и навоз на площади 0,3 га.

Горение мусора и травы зафиксировали на окраине села Гагарино Уланского района, в селах Айыртау, Алмасай и Ново-Азовое.

В Риддере также зафиксировали возгорания сухой травы - на улице Пионерская, 71 на открытой территории на площади 100 кв. м. и в районе Круглой сопки на площади 580 кв. м. Все эти происшествия были ликвидированы без ущерба.

Упавший дорожный знак. Фото: gov.kz

Все экстренные службы региона продолжают работать в усиленном режиме. Акиматы держат ситуацию на контроле, проводится уборка, восстановление и оценка нанесенного ущерба.

Устранение последствий урагана. Фото: gov.kz

"Местные жители могут обращаться в оперативные штабы, их заявки рассматриваются незамедлительно", - отметили в акимате.

Несмотря на разрушения, пострадавших и жертв в регионе не зарегистрировали.

5 апреля непогода обрушилась и на Алматы - сначала подул сильный ветер, а после начался дождь, который перешел в ливень. Разбушевавшуюся стихию на видео сняли очевидцы. На одном из них алматинцы запечатлели пыльную бурю.

А в Акмолинской области продолжается борьба с паводками - в Астраханском районе одно из сел оказалось отрезано от транспортного сообщения из-за разлива реки Колутон. Спасатели с помощью моторных лодок эвакуировали из села больше 20 человек.