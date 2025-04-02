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10 человек доставили в больницу после пожара в общежитии университета в Караганде

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Қазақ тілінде оқу
Машины скорой и пожарной возле общежития
На месте происшествия. Кадр из видео: t.me/vechernaya_karaganda

В Караганде произошел пожар в общежитии университета имени Букетова - ночью на первом этаже здания загорелся мусоропровод, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области, 2 апреля в 00:16 в Караганде на улице Университетская в 9-этажном общежитии Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова произошло горение мусора в мусоропроводе на первом этаже на площади 1,5 кв.м.

Силами ДЧС при помощи спасательных колпаков по лестничному маршу из общежития спасли 4 человека. Возгорание ликвидировали в 00:35.

"Предварительная причина - открытый источник огня", - отметили в ДЧС Карагандинской области.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что в больницу им. Макажанова и ОДКБ для расширенного осмотра были доставлены десять человек.

"Состояние при поступлении оценивалось как стабильное и в настоящее время остается без ухудшения. Проводится дополнительное обследование с последующим амбулаторным лечением", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Сегодня утром в Жетысуском районе Алматы тушили пожар в шестиэтажном административном здании. Кровля и обшивка были полностью охвачены пламенем. Тушение пожара осложнялось наличием лакокрасочных изделий внутри здания. На место ЧП прибыл глава департамента по ЧС Нурлан Атыгаев.

А в селе Баянаул Павлодарской области произошло возгорание летней кухни, пристроенной к частному дому. Были спасены пожилая женщина и двое ее внуков 8 и 5 лет. Также с ожогами был доставлен в больницу 16-летний подросток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2232482-10-chelovek-dostavili-v-bolnicu-posle-pozhara-v-obshchezhitii-universiteta-v-karagande/