10 человек доставили в больницу после пожара в общежитии университета в Караганде

В Караганде произошел пожар в общежитии университета имени Букетова - ночью на первом этаже здания загорелся мусоропровод, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области, 2 апреля в 00:16 в Караганде на улице Университетская в 9-этажном общежитии Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова произошло горение мусора в мусоропроводе на первом этаже на площади 1,5 кв.м.

Силами ДЧС при помощи спасательных колпаков по лестничному маршу из общежития спасли 4 человека. Возгорание ликвидировали в 00:35.

"Предварительная причина - открытый источник огня", - отметили в ДЧС Карагандинской области.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что в больницу им. Макажанова и ОДКБ для расширенного осмотра были доставлены десять человек.

"Состояние при поступлении оценивалось как стабильное и в настоящее время остается без ухудшения. Проводится дополнительное обследование с последующим амбулаторным лечением", - пояснили в пресс-службе ведомства.

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