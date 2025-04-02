Крупный пожар случился в Алматы рано утром: на место прибыл глава ДЧС (фото)

В Алматы сегодня утром случился пожар в шестиэтажном административном здании. На месте находится глава департамента по ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, возгорание произошло в административном здании по улице Новгородская в Жетысуском районе.

На месте спасатели работают по повышенному рангу.

Несмотря на оперативное прибытие пожарных расчетов пожар имел развившуюся форму. Кровля и обшивка здания была полностью охвачена пламенем.

Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой внутри здания, а именно наличием лакокрасочных изделий.

На месте под руководством начальника ДЧС Алматы полковника Нурлана Атыгаева работает оперативный штаб пожаротушения. Организовано бесперебойная подача воды. Также для тушения был привлечен автопоезд МЧС.

Пожар удалось потушить к 06:46. Пострадавших нет.