Стало известно, что произошло на Павлодарском НХЗ (видео)
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Ночью в соцсетях появились сообщения о пожаре в северной промзоне Павлодара. Выяснилось, что возгорание произошло на территории нефтехимического завода, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как рассказала пресс-служба ведомства, 27 марта в 23:40 поступило сообщение о том, что на территории Павлодарского нефтехимического завода происходит горение.
На место незамедлительно были направлены пожарные. Проводился общий сбор всего личного состава пожарных подразделений Павлодара. Также была введена в расчет дополнительная пожарная техника.
Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных распространение огня не было допущено.
Первыми прибывшими силами факельное горение сбито, было произведено охлаждение технологических установок водяными стволами. Пожар ликвидирован в 00.40 на площади 50 кв. м.
"Произошел разлив жидкости на площади 50 кв. м., выгорело то, что разлилось. Оборудование не пострадало", - отметили в ДЧС Павлодарской области.
По информации ведомства, разлилась полипропиленовая фракция, которая по трубам идет в жидком виде, а при взаимодействии с воздухом образуется газ.
В тушении пожара приняли участие силы и средства ДЧС, НГПС ТОО "Павлодарский нефтехимический завод". Также на месте работала служба "103". Был развернут оперативный штаб пожаротушения.
На технологический процесс инцидент не повлиял. Причина устанавливается.
"Два работника 1989 и 1982 годов рождения были доставлены в больницу с ожогами, им оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются", - рассказали в ДЧС региона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2231330-stalo-izvestno-chto-proizoshlo-na-pavlodarskom-nhz-video/