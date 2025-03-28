Стало известно, что произошло на Павлодарском НХЗ (видео)

Ночью в соцсетях появились сообщения о пожаре в северной промзоне Павлодара. Выяснилось, что возгорание произошло на территории нефтехимического завода, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как рассказала пресс-служба ведомства, 27 марта в 23:40 поступило сообщение о том, что на территории Павлодарского нефтехимического завода происходит горение.

На место незамедлительно были направлены пожарные. Проводился общий сбор всего личного состава пожарных подразделений Павлодара. Также была введена в расчет дополнительная пожарная техника.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных распространение огня не было допущено.

Первыми прибывшими силами факельное горение сбито, было произведено охлаждение технологических установок водяными стволами. Пожар ликвидирован в 00.40 на площади 50 кв. м.

"Произошел разлив жидкости на площади 50 кв. м., выгорело то, что разлилось. Оборудование не пострадало", - отметили в ДЧС Павлодарской области.

По информации ведомства, разлилась полипропиленовая фракция, которая по трубам идет в жидком виде, а при взаимодействии с воздухом образуется газ.

В тушении пожара приняли участие силы и средства ДЧС, НГПС ТОО "Павлодарский нефтехимический завод". Также на месте работала служба "103". Был развернут оперативный штаб пожаротушения.

На технологический процесс инцидент не повлиял. Причина устанавливается.

"Два работника 1989 и 1982 годов рождения были доставлены в больницу с ожогами, им оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются", - рассказали в ДЧС региона.

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