Сотрудник шахты скончался после ЧП в Актюбинской области

Работник скончался в больнице после ЧП на шахте "Болашак" в Актюбинской области. Его семье окажут поддержку, передает NUR.KZ со ссылкой на ТНК "Казхром".

Как сообщает пресс-служба компании, сотрудник находился в реанимации, врачи боролись за его жизнь несколько дней. Были привлечены все необходимые специалисты. Несмотря на все усилия, 7 марта он скончался.

Для социальной и материальной поддержки, включая компенсацию морального вреда, родственники погибшего получат выплату в размере 10-летнего среднего заработка сотрудника, а также денежную помощь на организацию похоронных мероприятий.

Дополнительно компания возьмет на себя оплату обучения детей и при необходимости обеспечит трудоустройство одного из членов семьи.

Также семья получит выплаты в соответствии с законом РК об обязательном страховании работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей.

Напомним, в конце февраля в результате выброса водорода на шахте "Болашак" пострадали четверо работников. Один из них оказался в реанимации.

По данным полиции региона, по факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ было начато досудебное расследование.

Как рассказали в МЧС РК, на момент происшествия в шахте находились 228 работников, всех их вывели на поверхность. Работа шахты была приостановлена.