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Взорвавшийся в гараже автомобиль разнес дом в Талдыкоргане (видео)

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Взрыв в Талдыкоргане
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/krisp.tdk

В Талдыкоргане сегодня в результате взрыва газового оборудования в авто произошло разрушение дома. Один человек был ранен, сообщили в ДЧС области Жетісу, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

"Взорвалась машина. И вот они остались зимой без кровли. Получается, им надо делать ремонт, восстанавливать дом", - говорит родственница пострадавших, показывая разрушенное строение.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области Жетісу, 4 марта в Талдыкоргане (село Еркин) произошел хлопок газового оборудования в автомобиле, находившемся в гараже.

Сообщение о происшествии поступило утром, в 07:06. На место оперативно направили силы ДЧС в количестве 20 человек и 6 единиц техники.

В результате хлопка оказались частично разрушены хозяйственные постройки на площади 50 кв. м. Возгорания не было.

"Один человек пострадал и госпитализирован в тяжелом стабильном состоянии", - рассказали в ДЧС области Жетісу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Талдыкоргане в результате хлопка газа обрушился этаж в частном доме и произошел пожар. Семеро жильцов, в том числе трое детей, успели покинуть место происшествия самостоятельно до прибытия пожарных.

А в Туркестанской области мать и пятеро ее детей пострадали от взрыва газового баллона в частном доме. Их госпитализировали в больницу с термическими ожогами различной степени. Дом площадью 180 квадратных метров восстановлению не подлежит.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2225357-vzorvavshiysya-v-garazhe-avtomobil-raznes-dom-v-taldykorgane-video/