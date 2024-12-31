Второй этаж обрушился в доме из-за взрыва в Талдыкоргане

Сегодня в Талдыкоргане в результате хлопка газа обрушился этаж в частном доме и произошел пожар. Жильцы успели покинуть место происшествия самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, сегодня в Талдыкоргане произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме.

"Возгорание произошло вследствие хлопка газовоздушной смеси, что привело к обрушению второго этажа дома, части стен и кровли. Пожар ликвидирован на общей площади 120 кв.м.", - рассказали в МЧС.

Пожарные на месте происшествия. Фото: t.me/qr_tjm

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 7 человек, включая 3 детей. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, медики ЦМК МЧС РК и спасатели.

"Все пострадавшие жители получили первую медицинскую помощь и госпитализированы в больницу", - отметили в ведомстве.

Ранее в селе Центральное Карагандинской области произошел хлопок газовоздушной смеси 5-литрового газового баллона. Взрыв не вызвал возгорания, но привел к значительным разрушениям в доме. К счастью, обошлось без пострадавших.

А в Астане пожарные предотвратили взрыв в цехе по утилизации автомобильных шин - огнеборцы вынесли из огня газовые и кислородные баллоны. В производственном помещении загорелись резиновые изделия, оборудование и деревянные конструкции кровли.