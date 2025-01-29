Трое – в реанимации: мать и пятеро детей пострадали при взрыве газа на юге Казахстана (видео)

В Туркестанской области мать и пятеро ее детей пострадали от взрыва газового баллона в частном доме. Сейчас все они находятся в больнице, передает сайт телеканала КТК.

Взрывная волна полностью разрушила дом. Его жители чудом остались живы – во многом благодаря оперативной помощи соседей. Именно они первыми подбежали к дому и вытащили женщину и ее несовершеннолетних детей из-под завалов.

Все шестеро получили термические ожоги различной степени. Их госпитализировали в больницу. Состояние троих погорельцев крайне тяжелое.

Из-за чего произошел взрыв газовоздушной смеси, пока неизвестно. Дом площадью 180 квадратных метров восстановлению не подлежит. На месте ЧП работали 20 спасателей.

"Поступило сообщение о взрыве газа. По прибытии на месте был обнаружен 27-литровый газовый баллон. Шесть человек были госпитализированы в районную больницу. Трое из них находятся в реанимации", - сообщил начальник отдела по ЧС Созакского района Канат Акбаев.

Источник: КТК

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Напомним, десять дней назад в Туркестанской области случилась еще одна похожая трагедия – при взрыве газа в частном доме погибли 40-летний мужчина и двое его сыновей. Сообщалось, что много лет семья отапливала дом углем, а на газовое отопление перешла всего несколько месяцев назад.