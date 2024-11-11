Рабочий погиб после падения на Донском ГОКе

Трагедия произошла на Донском ГОКе (филиал АО "ТНК "Казхром") - погиб рабочий. Информацию о случившемся сообщили в пресс-службе компании, передает NUR.KZ.

Сообщается, что 4 ноября при выполнении монтажных работ на Донском ГОКе сотрудник подрядной организации упал с высоты.

"Компания приложила максимум усилий для предоставления профессиональной медпомощи пострадавшему. За его жизнь несколько дней боролись врачи, но спасти его, к сожалению, не удалось", - говорится в сообщении.

В настоящий момент по данному факту ведется расследование.

"Коллектив компании приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - заявили в сообщении.

На официальном сайте ТНК "Казхром" говорится, что Донской горно-обогатительный комбинат - одно из крупнейших в мире предприятий по добыче хромовой руды.

Разрабатываемые Донским ГОК залежи хромовой руды в составе основного месторождения имеют протяженность около 22 км в длину и 7 км в ширину.

Донской ГОК основан в 1938 году, в городе Хромтау. Является вторым месторождением в мире по объему подтвержденных запасов.