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Рабочий погиб после падения на Донском ГОКе

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Каска лежит на трубах
Каска. Иллюстративное фото: dannyfroese / Getty Images

Трагедия произошла на Донском ГОКе (филиал АО "ТНК "Казхром") - погиб рабочий. Информацию о случившемся сообщили в пресс-службе компании, передает NUR.KZ.

Сообщается, что 4 ноября при выполнении монтажных работ на Донском ГОКе сотрудник подрядной организации упал с высоты.

"Компания приложила максимум усилий для предоставления профессиональной медпомощи пострадавшему. За его жизнь несколько дней боролись врачи, но спасти его, к сожалению, не удалось", - говорится в сообщении.

В настоящий момент по данному факту ведется расследование.

"Коллектив компании приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - заявили в сообщении.

На официальном сайте ТНК "Казхром" говорится, что Донской горно-обогатительный комбинат - одно из крупнейших в мире предприятий по добыче хромовой руды.

Разрабатываемые Донским ГОК залежи хромовой руды в составе основного месторождения имеют протяженность около 22 км в длину и 7 км в ширину.

Донской ГОК основан в 1938 году, в городе Хромтау. Является вторым месторождением в мире по объему подтвержденных запасов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2185893-rabochiy-pogib-posle-padeniya-na-donskom-goke/

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