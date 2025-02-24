Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тело мужчины обнаружили на месте взрыва в Павлодарской области

Опубликовано:

Взрыв произошел в частном доме в Павлодарской области
Частный дом сгорел в селе Михайловка. Фото: ДЧС Павлодарской области

В Павлодарской области в жилом доме произошли взрыв и пожар. На месте происшествия пожарные обнаружили тело 66-летнего хозяина жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 23 февраля в 11.28 в селе Михайловка Железинского района в частном жилом доме из-за нарушения требований безопасной эксплуатации газового бытового баллона произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением на всей площади в 70 кв.м.

Частный дом пострадал от взрыва и пожара
На месте происшествия. Фото: ДЧС Павлодарской области

Незамедлительно на место выехал пожарный пост местных исполнительных органов села Михайловка, а также были оперативно направлены пожарные ПЧ-16.

"Силами личного состава пожарного поста извлечено тело владельца дома 1959 года рождения", - уточнили в ДЧС Павлодарской области.

Частный дом пострадал от взрыва и пожара
Жилой дом сгорел в селе Михайловка. Фото: ДЧС Павлодарской области

В 14.00 пожар ликвидировали. Были задействованы силы и средства ДЧС (3 сотрудника и 2 единицы техники), МИО (4 человека и 1 единица техники).

Ранее в Алматы произошел пожар на территории частного дома с переходом огня на кровлю. Пожарные спасли восемь человек, из них четверо детей, которые были отрезаны огнем от выхода из времянки. Обошлось без пострадавших.

А в одной из многоэтажек Жезказгана случился сильный пожар. Огонь охватил квартиру на пятом этаже. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате пожара пострадала 67-летняя женщина, ее госпитализировали.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2223207-telo-muzhchiny-obnaruzhili-na-meste-vzryva-v-pavlodarskoy-oblasti/