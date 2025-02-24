Тело мужчины обнаружили на месте взрыва в Павлодарской области

В Павлодарской области в жилом доме произошли взрыв и пожар. На месте происшествия пожарные обнаружили тело 66-летнего хозяина жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 23 февраля в 11.28 в селе Михайловка Железинского района в частном жилом доме из-за нарушения требований безопасной эксплуатации газового бытового баллона произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением на всей площади в 70 кв.м.

На месте происшествия. Фото: ДЧС Павлодарской области

Незамедлительно на место выехал пожарный пост местных исполнительных органов села Михайловка, а также были оперативно направлены пожарные ПЧ-16.

"Силами личного состава пожарного поста извлечено тело владельца дома 1959 года рождения", - уточнили в ДЧС Павлодарской области.

Жилой дом сгорел в селе Михайловка. Фото: ДЧС Павлодарской области

В 14.00 пожар ликвидировали. Были задействованы силы и средства ДЧС (3 сотрудника и 2 единицы техники), МИО (4 человека и 1 единица техники).

Ранее в Алматы произошел пожар на территории частного дома с переходом огня на кровлю. Пожарные спасли восемь человек, из них четверо детей, которые были отрезаны огнем от выхода из времянки. Обошлось без пострадавших.

А в одной из многоэтажек Жезказгана случился сильный пожар. Огонь охватил квартиру на пятом этаже. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате пожара пострадала 67-летняя женщина, ее госпитализировали.