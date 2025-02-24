Тело мужчины обнаружили на месте взрыва в Павлодарской области
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В Павлодарской области в жилом доме произошли взрыв и пожар. На месте происшествия пожарные обнаружили тело 66-летнего хозяина жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 23 февраля в 11.28 в селе Михайловка Железинского района в частном жилом доме из-за нарушения требований безопасной эксплуатации газового бытового баллона произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением на всей площади в 70 кв.м.
Незамедлительно на место выехал пожарный пост местных исполнительных органов села Михайловка, а также были оперативно направлены пожарные ПЧ-16.
"Силами личного состава пожарного поста извлечено тело владельца дома 1959 года рождения", - уточнили в ДЧС Павлодарской области.
В 14.00 пожар ликвидировали. Были задействованы силы и средства ДЧС (3 сотрудника и 2 единицы техники), МИО (4 человека и 1 единица техники).
Ранее в Алматы произошел пожар на территории частного дома с переходом огня на кровлю. Пожарные спасли восемь человек, из них четверо детей, которые были отрезаны огнем от выхода из времянки. Обошлось без пострадавших.
А в одной из многоэтажек Жезказгана случился сильный пожар. Огонь охватил квартиру на пятом этаже. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате пожара пострадала 67-летняя женщина, ее госпитализировали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2223207-telo-muzhchiny-obnaruzhili-na-meste-vzryva-v-pavlodarskoy-oblasti/