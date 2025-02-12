Цех по производству фильтров загорелся в Астане (видео)

В эти минуты в Астане огнеборцы тушат пожар в цеху в районе Байконыр по улице Пушкина. О пострадавших не сообщается, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Огнеборцы тушат пожар в цеху в районе Байконыр по улице Пушкина. Информация о пострадавших на 112 не поступала", - говорится в сообщении МЧС.

На месте пожара работают 45 человек личного состава и 9 единиц техники, а также медики Центра медицинских катастроф МЧС РК.

Позже в МЧС сообщили о локализации пожара.

"По уточненным данным произошло загорание кровли цеха по производству фильтров. Площадь пожара устанавливается. Принятыми мерами угроза распространения на соседние строения снята", - добавили в ведомстве.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Недавно мы писали, что на станции техобслуживания в Астане случился серьезный пожар. В результате ЧП пострадал арендатор здания. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. В результате пожара также пострадали микроавтобус и грузовой автомобиль.

На днях горел склад ангарного типа в Турксибском районе Алматы. Обошлось без пострадавших.

Также в конце января пожар произошел на предприятии по реализации древесного материала в Петропавловске - площадь возгорания превысила 250 кв. м.