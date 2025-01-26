Пожар произошел на предприятии в СКО

Пожар произошел на предприятии по реализации древесного материала в Петропавловске - площадь возгорания превысила 250 кв. м, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент случился на территории предприятия по реализации древесного материала по улице Кизатова - произошел пожар в отдельностоящем гараже, в котором находились два грузовых автомобиля.

Пожар локализован на предварительной площади 252 кв.м. Информация по пострадавшим не поступала.

"Тушение осложнялось высокой горючестью материалов, что создавало риск быстрого распространения огня. Однако благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, возгорание удалось взять под контроль и предотвратить его дальнейшее развитие", - заявили в МЧС.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.