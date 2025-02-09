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Склад загорелся в Алматы (видео)

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Пожарный на месте пожара
Спасатель во время тушения пожара: Pexels

В эти минуты пожарные тушат возгорание склада ангарного типа в Турксибском районе Алматы. Обстоятельства уточняются, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В эти минуты огнеборцы тушат загорание отдельно стоящего склада ангарного типа в Алматы, в Турксибском районе.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Позже в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован на площади 150 кв.м. По данным ведомства, произошло загорание утеплителя. Склад был пустой, пострадавших нет.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2219181-sklad-gorit-v-almaty-video/