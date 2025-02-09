Склад загорелся в Алматы (видео)

В эти минуты пожарные тушат возгорание склада ангарного типа в Турксибском районе Алматы. Обстоятельства уточняются, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В эти минуты огнеборцы тушат загорание отдельно стоящего склада ангарного типа в Алматы, в Турксибском районе.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Позже в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован на площади 150 кв.м. По данным ведомства, произошло загорание утеплителя. Склад был пустой, пострадавших нет.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.