Склад загорелся в Алматы (видео)
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В эти минуты пожарные тушат возгорание склада ангарного типа в Турксибском районе Алматы. Обстоятельства уточняются, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В эти минуты огнеборцы тушат загорание отдельно стоящего склада ангарного типа в Алматы, в Турксибском районе.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Позже в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован на площади 150 кв.м. По данным ведомства, произошло загорание утеплителя. Склад был пустой, пострадавших нет.
Что делать при взрыве и пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2219181-sklad-gorit-v-almaty-video/