Огонь охватил боксы с авто на СТО в Астане: пострадал мужчина (видео)

Минувшей ночью на станции техобслуживания в Астане случился серьезный пожар. В результате ЧП пострадал арендатор здания, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пожар произошел на улице Брусиловского в районе Байконыр – два бокса СТО охватил огонь.

"Объявив вызов по повышенному рангу и незамедлительно нарастив силы и средства, оперативный штаб снял угрозу распространения огня на соседние боксы", – говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.

В результате пожара пострадали микроавтобус и грузовой автомобиль.

Кроме того, с ожогами госпитализирован арендатор 1986 года рождения.