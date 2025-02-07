Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Огонь охватил боксы с авто на СТО в Астане: пострадал мужчина (видео)

Опубликовано:

Пожар на СТО в Астане
Пожар на СТО в Астане. Фото: t.me/qr_tjm

Минувшей ночью на станции техобслуживания в Астане случился серьезный пожар. В результате ЧП пострадал арендатор здания, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пожар произошел на улице Брусиловского в районе Байконыр – два бокса СТО охватил огонь.

"Объявив вызов по повышенному рангу и незамедлительно нарастив силы и средства, оперативный штаб снял угрозу распространения огня на соседние боксы", – говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.

В результате пожара пострадали микроавтобус и грузовой автомобиль.

Кроме того, с ожогами госпитализирован арендатор 1986 года рождения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2218635-ogon-ohvatil-boksy-s-avto-na-sto-v-astane-postradal-muzhchina-video/