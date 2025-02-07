Огонь охватил боксы с авто на СТО в Астане: пострадал мужчина (видео)
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Минувшей ночью на станции техобслуживания в Астане случился серьезный пожар. В результате ЧП пострадал арендатор здания, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пожар произошел на улице Брусиловского в районе Байконыр – два бокса СТО охватил огонь.
"Объявив вызов по повышенному рангу и незамедлительно нарастив силы и средства, оперативный штаб снял угрозу распространения огня на соседние боксы", – говорится в сообщении.
Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.
В результате пожара пострадали микроавтобус и грузовой автомобиль.
Кроме того, с ожогами госпитализирован арендатор 1986 года рождения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2218635-ogon-ohvatil-boksy-s-avto-na-sto-v-astane-postradal-muzhchina-video/