Автобус горел на дороге в Астане (видео)

Пожар произошел сегодня в Астане - на дороге случилось возгорание автобуса. Очевидцы сняли произошедшее на видео, а в МЧС рассказали о пожаре, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале Astanovka98. На кадрах видно, как огонь охватил заднюю часть автобуса. Пожар случился на дороге. По словам очевидцев, ЧП произошло на проспекте Кабанбай батыра.

В МЧС сообщили, что, столичные огнеборцы локализовали загорание автобуса по проспекту Кабанбай батыра района Нура.

"Обстоятельства инцидента уточняются. Информация о пострадавших не поступала", - добавили в ведомстве.

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован.

"По уточненным данным в автобусе пассажиров не было. Причина пожара устанавливается", - сообщил начальник СПЧ-6 имени Аскара Забикулина ДЧС Астаны Нурсултан Ошакбаев.

Что делать, если автомобиль загорелся во время движения?

В МЧС ранее дали рекомендации:

Не паникуйте;

Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;

Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);

Позвоните по номеру “112”;

Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;

При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;

Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.