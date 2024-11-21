Автобус горел на дороге в Астане (видео)
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Пожар произошел сегодня в Астане - на дороге случилось возгорание автобуса. Очевидцы сняли произошедшее на видео, а в МЧС рассказали о пожаре, передает NUR.KZ.
Кадры были опубликованы в Telegram-канале Astanovka98. На кадрах видно, как огонь охватил заднюю часть автобуса. Пожар случился на дороге. По словам очевидцев, ЧП произошло на проспекте Кабанбай батыра.
В МЧС сообщили, что, столичные огнеборцы локализовали загорание автобуса по проспекту Кабанбай батыра района Нура.
"Обстоятельства инцидента уточняются. Информация о пострадавших не поступала", - добавили в ведомстве.
В настоящий момент пожар полностью ликвидирован.
"По уточненным данным в автобусе пассажиров не было. Причина пожара устанавливается", - сообщил начальник СПЧ-6 имени Аскара Забикулина ДЧС Астаны Нурсултан Ошакбаев.
Что делать, если автомобиль загорелся во время движения?
В МЧС ранее дали рекомендации:
- Не паникуйте;
- Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
- Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
- Позвоните по номеру “112”;
- Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
- При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
- Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2190665-avtobus-zagorelsya-na-doroge-v-astane-video/